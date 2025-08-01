Вышел трейлер переиздания Plants vs. Zombies

В рамках презентации Nintendo Direct Partner Showcase состоялся анонс переиздания игры Plants vs. Zombies.

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Ремастер получил приставку Replanted в названии.

В дебютном трейлере показали Безумного Дэйва, которому предстоит снова вместе с живыми растениями помогать игроку противостоять нашествию толп мультяшных зомби.

Аудитории обещаны улучшенная HD-графика, бонусные уровни с новым контентом, кооп- и PvP-режимы.

Релиз запланирован на 23 октября на ПК (в Steam и EGS) и два поколения консолей Sony, Microsoft и Nintendo.

Оригинальная Plants vs. Zombies вышла в 2009 году и запустила волну популярности жанра tower defense.