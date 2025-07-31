Как защититься от холода в Grounded 2: гайд

Мир Grounded 2 состоит из уникальных биомов, в каждом из которых есть какая-либо преграда или опасность, от которой игрокам нужно защититься. Так, перевернутая тележка с мороженным холодная — неподготовленный игрок может буквально замерзнуть заживо. Портал gamerant.com рассказал, как можно защититься от холода.

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Первый и самый надежный способ защиты от холода — броня, которая обладает соответствующим перком. Некоторые из них открываются достаточно рано, но по мере прогресса и доступа к более экзотическим ресурсам вы откроете рецепты для создания мощной экипировки, которая позволит проводить в холодных регионах больше времени.

Если броню нельзя скрафтить из-за нехватки ресурсов, есть другой вариант — мутации. Пассивные способности, которые открывают различные бонусы и преимущества. Одна из таких мутаций обеспечивает впечатляющую устойчивость к холоду даже на первом уровне, без дополнительной прокачки. Она открывается, если съесть хотя бы один осколок острой конфеты. Если съесть 10, то можно получить доступ и к двум дополнительным перкам.

Наконец, третий и последний способ — пища. Острая еда, такая как осколки конфет или смузи, позволят быстро согреться в холодной локации. Их можно найти и в открытом мире, но никто не мешает вам заранее подготовиться к экспедиции и создать запас согревающей еды на базе.