Названа дата выхода игры Cronos: The New Dawn

Студия Bloober Team объявила, что их грядущий научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn выйдет 5 сентября.

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Информация раскрыта в рамках презентации Nintendo Direct: Partner Showcase.

На мероприятии был показан очередной трейлер проекта.

Сюжет расскажет историю путешественницы во времени, которая будет перемещаться по различным эпохам.

До этого команда разработчиков выпустила Layers of Fear, The Medium и ремейк Silent Hill 2.

Целевыми платформами называются ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.