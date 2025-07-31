Кранчи, дизорганизованность и утомление: что происходит с Battlefield 6

Уже осенью состоится релиз новой части Battlefield, и ранние ролики, записанные в закрытом тестировании, внушили части пользователей надежду на лучшее. Игра действительно больше похожа на популярные 3 и 4, нежели на 2042. Но, если верить инсайдерам, ожидания стоит умерить — у проекта большие внутренние проблемы. Портал arstechnica.com рассказал о них подробнее.

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Для того, чтобы понимать ситуацию со следующей Battlefield, нужно понимать контекст. В начале 2010-х Battlefield 3 и 4 охватили более широкую аудиторию для того, чтобы прямо конкурировать с Call of Duty — безоговорочным хитом того времени. Франшиза Battlefield, которой преимущественно занималась шведская студия DICE, смешивала быстрые перестрелки Call of Duty с обширными баталиями, где участвовали разные виды техники и десятки игроков.

Та эпоха была золотым веком Battlefield. Но пятая часть серии, вышедшая в 2018 году, получила смешанную реакцию, и EA начала терять внимание игроков в стремительно развивающейся индустрии. Новыми трендами стали Overwatch (2016), Fortnite (2017) и Call of Duty, нашедшая второе дыхание. Fortnite завоевала огромную аудиторию благодаря режиму королевской битвы, и хотя EA попыталась реализовать что-то похожее в Battlefield V, задумка не добилась успеха.

После Battlefield V студия занялась проектом, который позиционировался как возврат к традициям 3 и 4 частей. Игра называлась Battlefield 2042 — в честь года, в котором разворачивались ее события. Но релиз в 2021 году, мягко говоря, не оправдал надежд — и как раз здесь начинается история Battlefield 6.

2042 разочаровала не только игроков, но и людей, которые над ней работали. По информации источников внутри компании, Battlefield 2042 пролетела мимо намеченного дедлайна для играбельной альфы — обычно к этому сроку большинство, если не все, фундаментальных механик игры должны быть на месте. Из-за этого финальный релиз проекта пришлось бы отложить, чтобы разработчики смогли как следует реализовать свое видение и оправдать ожидания игроков. Если рассуждать реалистично, то дату релиза стоило бы отложить минимум на полгода — но вместо этого DICE получила 4-5 недель.

Мораль разработчиков упала, но EA смогла частично восстановить репутацию провальной игры за счет контентной поддержки. Тем не менее, 2042 так и не смогла реализовать свои амбиции. Поскольку студия уже планировала следующую игру серии, компания провела постмортем-анализ Battlefield 2042 и заключила, что проблема была в реализации, а не в творческом видении.

Для того, чтобы не повторять ошибки, EA ввела новые процедуры для контроля разработки и поставила во главу проекта Glacier (производственное название Battlefield 6) трех ветеранов индустрии. Байрона Бида (Call of Duty), Маркуса Лето (со-создатель Halo) и Винса Зампеллу — одного из создателей франшизы Call of Duty. Правда, на фоне этих кадровых перестановок DICE покинул ряд важных сотрудников, включая креативного директора Ларса Густавссона, известного под ником Mr. Battlefield.

EA поставила перед командой Glacier довольно амбициозную цель — достичь 100 млн игроков. Battlefield никогда не набирала такую большую публику; Battlefield 2042 смогла достичь лишь 22 млн. Даже Battlefield 1, будучи самой успешной игрой серии, набрала лишь 30 млн. Fortnite и Call of Duty смогли похвастать такими цифрами благодаря бесплатным режимам королевской битвы, поэтому EA сразу дала установку сделать то же самое и в Battlefield 6, в дополнение к сюжетной компании и традиционным многопользовательским режимам. И это — не считая режима Portal, сфокусированного на пользовательском контенте.

Итого Glacier получила гораздо более широкий охват, чем ее предшественницы. Разработчики утверждают, что это самая дорогая игра франшизы: в начале 2023-го целевой бюджет оценивался в $400 млн — уже гораздо больше, чем планировалось изначально. Но разработка пострадала от ряда проблем, из-за чего EA пришлось стянуть на Glacier сотни дополнительных сотрудников из различных студий, что и повысило стоимость проекта. Инсайдеры утверждают, что нынешние оценки бюджета уже давно и сильно перевалили за $400 млн.

Проблема первая — скептицизм. Несмотря на большие амбиции новых руководителей и топ-менеджмента EA, почти никто из тех, кто работал над Glacier, не верил в достижимость заветных 100 млн игроков. Ни один из рыночных прогнозов не показывал результатов даже близких к желаемым.

Проблема номер два — закрытие студии Ridgeline, которой руководил Маркус Лето. Его команда занималась сюжетной кампанией Glacier: по задумке, одним из ключевых элементов проекта, ведь у Call of Duty всегда есть одиночные режимы. Коллектив проработал над кампанией два года, постепенно расширяя штат и увеличивая масштабы разработки, но в феврале 2024 года студию бесцеремонно закрыли. По словам инсайдеров, Ridgeline уклонялась от внутренних ревью и маскировала истинное состояние проекта, и когда правда наконец вскрылась, менеджмент EA был очень недоволен. Хотя, в то же время, другие источники возражают, что Лето и его команда изначально не смогли бы выполнить поставленные перед ними цели. От него ждали, что Ridgeline соберет команду профессионалов с нуля, но при этом не будет отставать от темпов других студий.

После краха Ridgeline обязанности по части одиночной кампании легли на Criterion, DICE и Motive. Но и им предстояла нелегкая работа, потому что Ridgeline фактически не оставила после себя ничего, что можно было бы доработать и довести до ума. Одиночную составляющую пришлось создавать заново, но уже в гораздо более сжатые сроки. По состоянию на конец весны 2025 сюжетная кампания была единственным режимом игры, не сумевшим достичь стадии альфы в срок даже спустя год после намеченного дедлайна.

По мнению нескольких источников, это симптом более широкого культурного и процессуального конфликта, который затронул и другие части проекта. Здесь начинается проблема третья — напряжение между шведской DICE и новым американским руководством Battlefield. Шведы гордились тем, что именно они положили начало франшизе, но теперь студия лишь работала по указке боссов из США. Сотрудники DICE относятся к ним с недоверием из-за расхождений в принципах: если они хотят просто сделать хорошую игру, то EA гонится исключительно за цифрами и финансовыми результатами.

Но это смущало европейцев. У американских разработчиков были и свои претензии. Так, тем, кто работал в других внутренних студиях, пришлось мириться с переходом на новую модель производства: если раньше одна команда была главной, а другие ее поддерживали, то над Glacier работали сразу четыре главные команды. Плюс внешняя поддержка из других коллективов EA, плюс менеджмент, базирующийся в Лос-Анджелесе. Приходится тратить время не столько на творческие вопросы, сколько на коммуникацию между студиями, что, в свою очередь, обостряет эффект ошибок и повышает человеческую цену работы над играми, не оправдывающими ожиданий.

По состоянию на конец мая 2025 все компоненты Glacier достигли намеченных целей… Кроме сюжетной кампании. Но при этом источники утверждают, что есть еще ряд незавершенных задач и нестыковок, из-за которых, вероятно, игра будет в сомнительном состоянии в день релиза. Речь не только о вырезанном контенте, но и о внушительном патче первого дня. Под угрозой контентных сокращений особенно находится сюжетка, т.к. режим слишком опоздал, и без кранчей разработчики не смогут довести его до надлежащего состояния.