Почему главным героем игры «Земский собор» стал казак

С помощью видеоигр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков, заявил в эфире НСН креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

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Создатель игры «Смута» в конце июля представил первый геймплейный трейлер игры «Земский собор», у главного героя которой – соратника Юрия Милославского казака Кирши – украли оружие. События разворачиваются в исторический период после Смутного времени. Русских рассказал, почему выбор главного героя пал именно на казака.

«Казак идеально подходит для динамичного сюжета и политических интриг игры по мотивам Смутного времени. На смену добродетельному и положительному князю Милославскому мы выбрали смекалистого, ловкого, свободолюбивого и иногда непредсказуемого казака Киршу. Кроме того, Кирша полюбился аудитории еще со времен прошлого проекта – многие хотели бы почувствовать себя таким героем. Выбор главного персонажа, к слову, также потребовал новых механик и большей динамики игры. Так что мы решили сделать акцент на казачество и его роль в исторических событиях. Казачья культура невероятно многогранна и интересна, у казаков также есть свой кодекс чести, традиции и уклады. И в новом проекте мы рассказываем о важной составляющей нашей исторической идентичности», - сказал собеседник НСН.

По его словам, разработчики старались сохранить историческую достоверность и даже обращались к историческим консультантам и реконструкторам.

«Земский собор» опирается на исторический контекст. При разработке сюжета мы работали с большим количеством источников, привлекали консультантов, реконструкторов. При этом мы используем в игре прием «ненадежного рассказчика» – вы проходите игру от лица главного героя, казака Кирши, который рассказывает товарищам истории о событиях, в которых участвовал, и может добавлять свое видение. Такой прием позволяет допускать некоторые вольности в рассказе, а также привнести в игру авторский замысел. Нам важно соблюсти баланс между исторической правдой и зрелищностью. В новой игре мы в первую очередь стремимся рассказать интересную историю с детективным подтекстом и дать представление о том времени и эпохе. Действие игры разворачивается зимой 1613 года. Это период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития. Естественно, что далеко не все участники той исторической драмы были согласны с этим вариантом. Страсти кипели нешуточные. История столкнула лбами и русских бояр, и польских аристократов, и даже британских агентов. Во время Земского собора 1613 года развернулась настоящая «игра престолов», - отметил Русских.

Разработчики рассчитывают на то, что основная аудитория проекта будет представлена игроками 18-40 лет.

«В рамках разработки мы сотрудничаем с Всероссийским казачьим обществом. При этом наша аудитория не ограничивается казаками: игра ориентирована на более широкую аудиторию. «Земский собор» найдет отклик у тех, кто любит динамичные приключения с погружением в исторический контекст и ценит баланс между сюжетом и действием. Игра подойдет пользователям от 12 лет. Однако мы рассчитываем, что основу аудитории составят игроки в возрасте от 18 до 40 лет», - сказал собеседник НСН.

Он заявил, что «Сайберия Нова» будет и дальше работать над созданием игр по различным историческим событиям. Так, в августе будет представлено обучающее пособие «Смутное время: Казачий круг», а уже в ноябре - «Земский собор».

«Тема Смутного времени невероятно богатая, и невозможно полностью раскрыть ее в рамках одной игры. Мы выдвинули гипотезу, что именно с помощью компьютерных игр можно достучаться до умов и сердец подрастающего поколения, а также увлечь изучением истории родной страны не только молодежь, но и более взрослых игроков. Видеоигры такой тематики позволяют как на машине времени перенестись в атмосферу того периода нашей страны, примерить на себя роль исторического персонажа, понять его мотивы. В целом это пробуждает интерес к родной истории и культуре. Практика подтверждает теорию. Мы и впредь хотим делать игры, основанные на сюжетах из истории России. Следующий шаг - интерактивное обучающее пособие «Смутное время: Казачий круг», которое представим в августе, и «Земский собор», он появится на VK Play в ноябре. О дальнейших планах говорить пока рано, мы сконцентрированы на текущих проектах», - заключил креативный директор игровой студии.

«Земский собор» разработан на движке Unreal Engine 5 (Epic Games). В новом проекте разработчики решили отказаться от элементов RPG (role playing game), а сосредоточиться исключительно на жанре приключенческого экшена (Action-Adventure), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Релиз игры запланирован на 4 ноября 2025 года на VK Play.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов заявил НСН, что ставка на фольклор и исторические события позволяют разработчикам расширять зарубежную аудиторию видеоигр, поскольку геймеров привлекают нетипичные сюжеты.