Хидео Кодзима недоволен игровой индустрией

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима поделился своими мыслями по поводу состояния игровой индустрии. Создатель Metal Gear Solid и Death Stranding разочарован текущим положением дел — автора не устраивают частые массовые сокращения даже в именитых студиях, а также масштабный рост бюджетов в последние годы.

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Кодзима также очень устал от однотипных игр, где «необходимо сражаться с инопланетянами или средневековыми монстрами». Во многом из-за этого разработчик стал играть намного меньше, чем раньше, ведь нынешние продолжения знаменитых франшиз «почти не отличаются от их предшественников».

На Summer Game Fest было очень много игр, где игроки сражались инопланетными или средневековыми монстрами. Даже визуальная часть и геймплейные системы у таких игр по сути одинаковы. Я понимаю, что многим людям нравится подобное, но для индустрии важно выпускать что-то новое.

Последней на данный момент игрой Хидео Кодзимы стала Death Stranding 2 — продолжение постапокалиптического симулятора курьера с Норманом Ридусом. Проект получил очень высокие оценки от критиков и геймеров во многом за необычный сюжет и улучшение геймплейных систем из первой части.