Nintendo Switch 2 и Steam Deck взлетели в продажах в России

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» выявила рост популярности портативных игровых консолей в России в первой половине 2025 года. Особенно вырос интерес к Nintendo Switch и Steam Deck.

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Доля Nintendo на рынке увеличилась с 5% до 8%. Это связывают с успешным запуском новой консоли Nintendo Switch 2 во втором квартале. В период предзаказов ритейлер дважды увеличивал поставки из-за высокого спроса. Консоль в комплекте с игрой Mario Kart World продаётся в два раза лучше, чем отдельно. Покупателям нравится улучшенная производительность, обновлённый дизайн и эксклюзивные тайтлы.

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Valve также усиливает свои позиции благодаря Steam Deck — устройству, которое сочетает функции консоли и полноценного игрового ПК. Его ценят за мощность, универсальность и доступ к библиотеке Steam.

Всего за шесть месяцев россияне купили около 655 тысяч консолей на сумму примерно 12 млрд рублей. Лидером консольного рынка в целом в России остаётся Sony: у неё 64,9% выручки и 21,8% продаж в штуках. Консоли Xbox заняли 7% по выручке и около 3% в количественном выражении.