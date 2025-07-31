Насколько велика разница между RTX 5050 и 4060

На YouTube-канале RandomGaminginHD протестировали в Full HD видеокарты RTX 5050 и 4060.

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Тестовый стенд включал, помимо 5050 и 4060 на 8 ГБ, процессор i9-14900K, воздушный кулер на 125 Вт, 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5 6000 МГц.

Baldur's Gate 3 шла с ультра-пресетом, DLAA. Средняя частота кадров в ней составляла 101 к/с (с 5050) и 109 к/с (с 4060).

Cyberpunk 2077 запускался с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 72 к/с (5050) и 66 к/с (4060).

В игре Grand Theft Auto V Enhanced с Max. RT Preset, DLAA средняя производительность находилась в районе 66 к/с (5050) и 71 к/с (4060).

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Игра Kingdom Come Deliverance 2 запускалась с высоким пресетом, SMAA 2TX. Средняя производительность в ней находилась на уровне 82 к/с (5050) и 86 к/с (4060).

Red Dead Redemption 2 тестировалась с текстурами Ultra, остальными параметрами High, TAA High. Средний FPS здесь составлял 87 к/с (5050) и 93 к/с (4060).

The Witcher 3 Next-Gen шла с RT Preset, TAAU. Средняя частота кадров в этой игре составляла 47 к/с (5050) и 48 к/с (4060).

Вывод

В целом RTX 4060 обгоняла 5050 на 4% (по среднему FPS - 79 к/с и 76 к/с соответственно).