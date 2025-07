RTX 3070 сравнили с 3070 Ti в играх в 4K

Эксперт YouTube-канала Odin Hardware продемонстрировал, как себя показывают в современных проектах RTX 3070 и 3070 Ti.

Тестовый стенд включал процессор Intel Сore i5-14600К, матплату Asus Prime Z790 A WiFi, систему охлаждения Nzxt Kraken 360, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Zotac Trinity RTX 3070 Ti 8 ГБ DDR6X Triple Fans/Zotac Twin Edge RTX 3070 8 ГБ DDR6 Dual Fans.

A Plague Take Requiem запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 30 к/с (RTX 3070) и 35 к/с (RTX 3070 Ti).

Cyberpunk 2077 шла на настройках графики High, RT Off. В среднем удалось получить в ней 30 к/с (3070) и 34 к/с (3070 Ti).

В игре The Witcher 3 с высокой графикой, АА Off средняя производительность находилась на уровне 57 к/с (3070) и 66 к/с (3070 Ti).

Alan Wake 2 тестировалась с пресетом Medium. Средний FPS в игре равнялся 17 к/с (3070) и 20 к/с (3070 Ti).

God of War запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров здесь была в районе 50 к/с (3070) и 58 к/с (3070 Ti).

В Baldur's Gate с ультра-пресетом средняя производительность составляла 41 к/с (3070) и 44 к/с (3070 Ti).

Ghost of Tsushima шла с графикой Medium и средним FPS 42 к/с (3070) и 49 к/с (3070 Ti).

Hellblade II тестировалась с пресетом Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 22 к/с (3070) и 25 к/с (3070 Ti).

Kingdom Come Deliverance запускалась с пресетом Very High. Средняя производительность в этой игре составляла 49 к/с (3070) и 57 к/с (3070 Ti).

Warzone тестировалась с пресетом Balanced. В среднем удалось в ней получить 59 к/с (3070) и 44 к/с (3070 Ti).

GTA 5 шла с Ultra Details, 4x AA. Средняя частота кадров в ней равнялась 48 к/с (3070) и 53 к/с (3070 Ti).

Spiderman 2 запускался с графикой Medium. Средний FPS здесь находился на уровне 44 к/с (3070) и 40 к/с (3070 Ti).

В игре RDR 2 с High Details средняя частота кадров составляла 54 к/с (3070) и 61 к/с (3070 Ti).

Игра Stalker 2 шла с пресетом Medium. Средняя производительность в ней была на уровне 31 к/с (3070) и 25 к/с (3070 Ti).

Uncharted 2 тестировалась с пресетом High. В ней также средняя производительность находилась в районе 49 к/с (3070) и 46 к/с (3070 Ti).

Last of Us запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 23 к/с (3070) и 20 к/с (3070 Ti).

Вывод

RTX 3070 Ti оказалась быстрее 3070 на 5% (42 к/с и 40 к/с соответственно).