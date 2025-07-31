Стример обвинил Capcom в поломке ПК за 441 тысячу рублей

Популярный японский стример M Hashi публично извинился перед компанией Capcom за публичные обвинения в том, что игра Monster Hunter: Wilds якобы привела к поломке его компьютера стоимостью около 800 тыс. йен (около 441 тыс. руб.). Об этом сообщает портал Automaton.

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Ранее Hashi утверждал, что нестабильная работа ПК-версии Monster Hunter: Wilds стала причиной аппаратной неисправности его системы. Комментарии вызвали резонанс в японском сегменте интернета: пользователи критиковали оптимизацию игры, жалуясь на сбои и низкую производительность.

Однако проведенная диагностика в сервисном центре выявила истинную причину поломки — неофициальное обновление BIOS, загруженное из ненадежного источника. Этот сбой привел к аномально высокому энергопотреблению и перегреву компонентов.

Стример использовал компьютер с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, процессором Intel Core i9-13900KF и материнской платой ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4. После восстановления параметров энергопитания стример продолжил игру без каких-либо проблем.

В своем обращении M Hashi призвал аудиторию воздерживаться от необоснованной критики и тем более — от личных нападок в адрес разработчиков. По его словам, любая обратная связь должна оставаться конструктивной.

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