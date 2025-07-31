Анонсированы «Плюшесы» — экшен про монстров в Москве

Российская студия WATT анонсировала игру про битвы с монстрами «Плюшесы». Экшен-адвенчура выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch в 2026 году.

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Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат WATT Studio.

Действие игры разворачивается на улицах современной Москвы, которую захватили плюшевые монстры. Главному герою необходимо найти пропавшую сестру, и выяснить, откуда появились Плюши и кто ответственен за их нашествие. Разработчики отметили, что мир в игре не вымышленный — игроки будут сражаться с чудовищами среди знакомых многоэтажек и подземных переходов.

Мы хотели сделать игру, которая говорит с игроком на его языке — и буквально, и визуально. Это Москва, которую можно узнать, и Плюши, которых нельзя забыть.

Авторы проекта рассказали, что в игре присутствуют элементы метроидвании: игрокам предстоит исследовать мир и открывать новые способности, чтобы продвинуться дальше. Кроме того, главный герой сможет получать силы побеждённых боссов. Разработчики также отметили, что сюжет поразит игроков — история балансирует между абсурдным юмором и драмой.