Где найти лепестки в Grounded 2: гайд

Хотя они не так важны, как скорлупа желудей или стебли сорняков, лепестки в Grounded 2 могут быть полезными для прокачки брони и предметов декора для базы. Портал PC Gamer рассказал, где можно их найти.

© Steam

Лепестки можно найти в районе стола для пикника, к северу от точки, где вы начнете игру. Они появляются достаточно редко, но даже в маленьком количестве их хватит, чтобы скрафтить необходимые для выживания предметы.

К юго-западу от стола находятся цветок с лиловыми лепестками, разбросанными по локации. Их можно подобрать, а само растение — срубить, чтобы получить еще больше лепестков. На самом столе для пикника также можно найти другие полезные предметы, но будьте осторожны — крохи еды привлекают внимание враждебных насекомых.

Путь за лепестками неблизкий, и он вряд ли стоит того, пока Grounded 2 прямым текстом не скажет, что для прогресса нужно отправляться на исследование дальних краев. После получения ездового насекомого путь будет короче, поэтому постарайтесь просто сосредоточиться на том, чтобы дойти до момента сюжета, когда игра попросит отыскать яйца красных муравьев.

Если вы боитесь пропустить какие-либо редкие или особо полезные предметы, то не переживайте. Снаряжение, которое можно скрафтить из лепестков, нельзя назвать каким-то важным, но оно может пригодиться позже.