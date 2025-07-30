AyaNeo представила новый портативный игровой ПК Next 2

Компания AyaNeo пополнила свою продуктовую линейку новой моделью Next 2.

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Устройство выполнено в популярном форм-факторе портативного ПК с экраном и будет конкурировать со Steam Deck, Lenovo Legion Go, ROG Xbox Ally и т.д.

AyaNeo Next 2 построена на базе мощной платформы AMD Strix Halo, в основе которой 16-ядерный процессор Ryzen AI MAX+ 395 со "встройкой" Radeon 8060S на 40 блоков архитектуры RDNA 3.5.

Также заявлена поддержка NVMe-накопителей формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 и дисплей на 8 дюймов.

Остальные технические характеристики, стоимость и дату старта продаж китайский производитель обещает раскрыть в ближайшем будущем.