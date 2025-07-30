В Москве стартовали молодежные киберспортивные игры

Большой нравственный потенциал заложен в организацию и проведение молодежных киберспортивных игр, которые собрали 30 июля единомышленников из семи государств Содружества в российской столице. Участниками очного этапа молодежных игр стали спортсмены из Союзного государства, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые прошли отборочный этап в онлайн-формате.

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Кстати, в приветственном послании, которое адресовал в среду молодым энтузиастам состязаний генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, была выражена убежденность, что проведение игр Содружества сыграет важную роль в воспитании патриотизма, воли к достижению цели, а также позволит расширить и укрепить спортивные связи на пространстве дружественных государств, информирует БЕЛТА.

Генсек международной организации выразил признательность организаторам турнира за продуманный многоуровневый формат состязаний с использованием современных информационных технологий, что позволило воплотить в жизнь одно из самых доступных и востребованных мероприятий.

"Благодаря замыслу проведения киберспортивных состязаний, компьютерные игры стали оказывать влияние на разностороннее и гармоничное развитие молодого человека, являются источником его страсти и средством для достижения успехов", - подчеркнул Лебедев, отметив, что формируемые в процессе занятий этим видом соревнований качества и способности значимы не только в спорте, но и в обучении, творчестве, любой общественной деятельности.

Остается добавить, что организатором турнира выступило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" - базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодежью.