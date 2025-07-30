«Леста» зарегистрировала торговый знак BASE. Компания уже тестирует платформу с таким названием. Она создана для обеспечения издательской деятельности «Лесты». Тестирование аналога Steam продолжается и даже выходит на финишную прямую. Согласно данным источника Sostav, на платформе уже представлена игра «Мир кораблей».

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Заявка на регистрацию бренда была подана в декабре 2023 года и в конце июля 2025 года получила одобрение Роспатента. Сроком действия охраны знака — до конца 2033 года. Заявка содержит изображение товарного знака.

«Леста» поставила издательство на базу

B.A.S.E. — это сокращение слов Battle, Achieve, Socialize, Explore (сражайся, достигай, общайся, исследуй). Платформа первоначально разрабатывалась партнерами, однако затем перешла под общий контур компании.

11 июня ООО «Леста» и его дочерние компании ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси» были переданы в собственность Росимущества. Позднее АО «Айти Технологии» стало их управляющей компанией.

Еще один аналог Steam разрабатывает VK, он также находится пока в процессе тестирования. Кроме того, «Ростелеком» уже запустил игровую витрину, на которой объединил более 3 тыс. видеоигр для приставок и компьютеров на Mac OS и Windows. Ее пользователи могут пополнить через нее баланс кошелька в Steam и других зарубежных магазинах.