Electronic Arts пересмотрела прогноз на второй квартал

Electronic Arts пересмотрела прогноз net bookings на второй квартал, установив его в диапазоне $1,80–1,90 млрд вместо ожидаемых рынком $2,01 млрд. Компания объяснила снижение осторожностью геймеров в условиях экономической неопределенности и возможного роста инфляции из‑за изменений торговой политики США.

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В прогноз уже заложен дополнительный четырехпроцентный «хвост» снижения — это учет возвратов по FC 26 Ultimate, которые теперь будут фиксироваться в третьем квартале. В результате часть доходов переносится на более поздний период, что усугубляет текущую картину бронирований.

EA отмечает, что запуск College Football 26 прошел в начале июля, и рассчитывает на более «нормализованный» спрос, сравнимый с прорывным успехом предыдущей части франшизы в 2024 году. Дополнительный стимул ожидается от Madden NFL 26, выход которой запланирован на конец лета.

Ранее, в первом квартале, компания уже превысила ожидания — net bookings составили $1,30 млрд при прогнозе $1,29 млрд. EA также опубликовала трейлер Battlefield6, нацеленный составить конкуренцию CallofDuty после четырехлетнего перерыва в серии.

На новость о снижении прогноза акции EA отреагировали умеренным ростом более чем на 1% в постторговой сессии, что отражает веру инвесторов в долгосрочный потенциал компании. Аналитики подчеркивают, что ключевым драйвером останутся крупные спортивные тайтлы и новые релизы в сегменте шутеров.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/346827-ea-snizhaet-prognoz-bronirovaniy-na-q2-do-180190-mlrd