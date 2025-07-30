Анонсирован кооперативный слэшер Godbreakers
Студия To The Sky и издательство Thunderful Publishing анонсировали новую игру Godbreakers.
К анонсу прилагается дебютный трейлер с демонстрацией кадров геймплея.
Проект создается как слэшер с кооперативом до четырех человек.
Аудитории обещаны бои с боссами, тактические поединки с задействованием синергии способностей партнеров по команде, а также 6 сюрреалистичных биомов с процедурной генерацией уровней.
В комментариях под видео игру уже называют "клоном warframe с cел-шейдингом".
Релиз обещан до конца текущего года, в Steam уже загружено демо для бесплатного ознакомления.