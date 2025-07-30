Тесты таинственной видеокарты NVIDIA N1X утекли в сеть

В базе данных FurMark засветился новый GPU под кодовым именем NVIDIA JMJWOA, ранее известный по утечкам как N1X.

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Согласно записи, видеокарта уже работает под Windows и использует тестовую версию драйвера из новой 590-й ветки (R590.22), тогда как текущие драйверы NVIDIA принадлежат 577-й серии.

По результатам теста в FurMark (720p, 60 секунд) видеокарта набрала 4286 баллов, с производительностью 71 fps. Для сравнения: это менее половины производительности RTX 5060, несмотря на то что у последней на 37% меньше CUDA-ядер.

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Загрузка GPU составила всего 63%, что может свидетельствовать о лимитах мощности или незавершённой оптимизации. Температура при этом не превысила 59 °C.

Важно отметить, что в тесте использовался устаревший пресет FurMark v1, однако данные всё равно позволяют делать ранние выводы. N1X явно ещё не раскрывает весь потенциал, и тест, скорее всего, проводился одним из OEM-партнёров NVIDIA, а не самой компанией.