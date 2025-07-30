AYANEO выпустит игровой смартфон-слайдер в стиле легендарной Xperia Play

AYANEO готовит свой первый игровой смартфон — слайдер с физическими кнопками, вдохновлённый культовой Xperia Play.

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Анонс прозвучал в финале четырёхчасовой презентации бренда в рамках сегмента «One more thing III», что намекает на особую значимость проекта.

Пока никаких характеристик, изображений или даты выхода AYANEO не раскрыла. Компания лишь показала силуэт устройства и слайды с лозунгами вроде «магия в слайде» и «ты почувствуешь разницу».

Судя по тизеру, смартфон будет оснащён выдвижным блоком с игровыми элементами управления — как у Xperia Play или недавно выпущенного ANBERNIC RG Slide.

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Сейчас AYANEO активно осваивает новые форматы устройств: на той же трансляции показали двухэкранную консоль Pocket DS, вертикальный ретро-гаджет в духе Game Boy и бюджетную линейку KONKR.

Смартфон-слайдер логично дополняет эту линейку, особенно учитывая опыт компании в создании Android-консолей. Когда именно состоится полноценный анонс, пока неизвестно.