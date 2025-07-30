Вышел Grounded 2 — новый выживач с большими насекомыми

29 июля состоялся релиз Grounded 2 — продолжения популярного кооперативного выживача от студии Obsidian. Игра уже доступна в формате раннего доступна на ПК в Steam, а также на консолях Xbox Series и в подписке Game Pass. Проект вышел без поддержки русского языка.

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События Grounded 2 разворачиваются в большом парке, куда попадают уменьшённые герои. Как и в первой части, в сиквеле игроки могут обустраивать своё убежище, создавать новые предметы и снаряжение, седлать настоящих жучков, а также выполнять различные задания.

Одной из главных особенностей Grounded 2 стал сюжет — на старте раннего доступа готов лишь первый акт. История продолжится с помощью дальнейших обновлений, которые будут выходить каждые четыре-пять месяцев.