Вышел трейлер боевого геймплея Mafia: The Old Country

На YouTube-канале PlayStation вышел короткий трейлер будущей игры Mafia: The Old Country, посвящённый боевому геймплею в новой части «Мафии».

Mafia: The Old Country станет приквелом всей серии, рассказав о зарождении мафии в Сицилии. Игроков ждут не только новые персонажи, но и старые знакомые из оригинальной Mafia: The City of Lost Heaven.

Релиз состоится 8 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработкой игры занимается студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии». Проект выйдет с русской озвучкой.