Где найти воду в Grounded 2: гайд

Grounded 2 выходит в ранний доступ, а значит, множество игроков вновь (или впервые) отправятся исследовать маленький мир верхом на муравьях. И вода — один из самых ценных ресурсов в начале прохождения. Портал PC Gamer рассказал, где ее можно найти.

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Лучший способ найти чистую воду — пить капли росы, которые появляются на травинках. Если вы посмотрите на кончики травы с земли, то почти наверняка увидите там капли воды. Их можно сбить вниз броском любого предмета, или ударив травинку топором. Позже вы также сможете создавать предметы, вроде фляжек и баков, где можно хранить воду, а также ловушки росы, «генерирующие» воду пассивно.

Капли росы также иногда падают на землю случайно, и их можно заметить катящимися откуда-нибудь с горки. Нектар тли тоже немного восполняет жажду. Им не напиться, зато его можно хранить в инвентаре на всякий случай.

Но, конечно, вода не обязательно всегда чистая. Игроки могут пить и грязную воду из луж. Это поможет утолить жажду, если вдруг потребуется, но взамен вы подхватите болезнь, которая будет расходовать шкалу голода, пока вы не отдохнете. Пить грязную воду нежелательно, тем более что найти росу, как правило, не сложно.

Наконец, последний вариант — капли газировки и сока, которые можно найти в мусоре. Они не причиняют здоровью тот же вред, что грязная вода, но лучше все равно найти капли росы.