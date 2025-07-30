В Steam проходит фестиваль гонок

В онлайн-магазине Steam стартовала очередная крупная тематическая распродажа.

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В этот раз она получила название "Фестиваль гонок".

В рамках ивента скидки получили игры из различных серий - Assetto Corsa, Wreckfest, Carmageddon, CarX и т.д.

Проекты не ограничены только соревнованиями на автомобилях - в подборке также есть MX vs ATV Legends с мотоциклами, вездеходами и квадроциклами, аркадные картинги, вроде The Karters 2: Turbo Charged, и даже велосипедные заезды Wheel World.

Специальные предложения будут действовать до 4 августа.