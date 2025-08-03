Почему игровая индустрия против инициативы Stop Killing Games?

Инициатива Stop Killing Games, которая намерена создать правила по обращению с играми после прекращения их поддержки, достигла значительных успехов в Евросоюзе и Британии. Петиция набрала достаточно подписей, чтобы попасть на дебаты в британском парламенте, а в Европе гражданская инициатива прошла порог, необходимый для рассмотрения документа Еврокомиссией. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему игровая индустрия активно из-за этого нервничает.

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Реакция игровой индустрии на Stop Killing Games ранее была достаточно пренебрежительной. Топ-менеджмент говорил пустые слова о важности запросов потребителей и том, что пункты инициативы невозможно претворить в реальность. Но теперь Еврокомиссии (и, возможно, парламенту Британии) придется официально рассмотреть этот вопрос, что однозначно не понравилось ряду представителей индустрии.

Преодоленный порог подписей немного изменил оптику. Ответы представителей индустрии, от профильных организаций до CEO Ubisoft Ива Гиймо, по-прежнему остаются пренебрежительными, но уже в другом тоне. О целях компании говорят больше, параллельно искажая то, о чем просит инициатива.

По сути, Stop Killing Games просит, чтобы разработчики продумывали план на случай прекращения поддержки игры, который четко расписывает, какие аспекты продукта могут продолжать работу без активной поддержки. Помимо этого, студиям, в пределах разумного, нужно предоставлять игрокам средства для того, чтобы они могли и дальше пользоваться продуктом, за который заплатили деньги.

Реалистичность или невыполнимость этих требований — сложный вопрос, ответ на который варьируется от игры к игре. Часть релизов определенно разработана таким образом, что подобный план на случай прекращения поддержки либо невозможен, либо невероятно дорог. Но Stop Killing Games и не просит, чтобы студии продолжали поддерживать онлайн-проекты бесконечно. Петиция не просит издателей продолжать обновление игр или хостинг серверов на своей инфраструктуре, но именно этот пункт стал риторическим «чучелом», против которого высказываются противники инициативы.

Данный момент показателен, потому что топ-менеджеры индустрии ведут себя таким образом всякий раз, когда власти Евросоюза начинают косо посматривать на игровой рынок. Регуляторные решения Европы по части технической индустрии не всегда попадали в точку, но, в целом, они почти целиком направлены на защиту прав потребителя, вплоть до нападок на довольно прочно укоренившиеся интересы бизнеса. Иногда подобные практики пытаются подать как борьбу Евросоюза с американскими корпорациями, но это не так — Еврокомиссия более чем готова регулировать и европейские компании.

Как раз этот момент и заставляет представителей крупной индустрии нервничать. Большая, публичная победа движения в защиту прав потребителей сделает сомнительные практики сложнее, и продвигать стандартную риторику о свободе и инновация будет тяжелее.

Означает ли это, что Евросоюз встанет на сторону Stop Killing Games? Никто не знает. Но аргумент о том, что европейским потребителям продают дорогие цифровые товары, которые затем становятся недоступными просто по воле издателя, вполне может заинтересовать Еврокомиссию. По крайней мере, одной вероятности этого исхода достаточно, чтобы крупная игровая индустрия напряглась. Не говоря уже о том, что комиссия и так активно «воюет» с технологической индустрией последние пару лет — даже Apple пришлось подчиниться.

В связи с этим недобросовестные аргументы против Stop Killing Games едва ли можно назвать выгодным стратегическим решением. Лучший способ избежать проблем — это создать впечатление, что игровая индустрия ответственна, положительно настроена к потребителю, готова слушать критику и меняться. Написание свода стандартных правил на случай прекращения поддержки игр было бы отличным первым шагом — проблема вполне решаема. Stop Killing Games понимает, что после закрытия поддержки часть функционала игр неминуемо потеряется, но отказ от матчмейкинга в пользу, например, частных серверов — резонный компромисс.

Другие типы игр будет куда сложнее адаптировать к «жизни» после закрытия, и некоторые из предложенных решений, вроде выпуска исходного кода серверов в открытый доступ, пожалуй, не так реалистичны. В идеальном мире их бы встретили тепло, но в нашей реальности подобный шаг вступает на территорию авторских прав и защиты интеллектуальной собственности.