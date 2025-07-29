Sony подала иск к Tencent за копирование серии игр Horizon

Компания Sony Interactive Entertainment обратилась в федеральный суд Калифорнии с иском против китайского технологического гиганта Tencent. Как сообщает агентство Reuters, японская корпорация обвиняет ответчика в нарушении авторских прав и неправомерном использовании товарных знаков, связанных с популярной серией приключенческих экшенов Horizon.

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В центре разбирательства — грядущая игра Tencent под названием Light of Motiram. По утверждению Sony, этот проект является «откровенной копией» ее франшизы, заимствуя ключевые элементы геймплея, сюжетные мотивы и художественный стиль. В иске подчеркивается, что такое сходство может ввести потребителей в заблуждение.

В качестве одного из аргументов Sony приводит тот факт, что в 2024 году она отклонила предложение Tencent о совместной разработке новой игры во вселенной Horizon. Вскоре после этого китайский холдинг анонсировал Light of Motiram. Японская компания также обратила внимание суда на реакцию игровой прессы, журналисты которой охарактеризовали проект Tencent как подражание, а один из них использовал фразу «Horizon: Ноль оригинальности» (Horizon Zero Originality).

Истец требует от Tencent выплаты финансовой компенсации, а также судебного запрета на дальнейшее использование или копирование контента, принадлежащего Sony.

На данный момент ни одна из компаний не предоставила официальных комментариев по поводу судебного разбирательства. Анонс Light of Motiram состоялся в ноябре 2024 года, после чего в сети появились трейлер и продолжительная демонстрация игрового процесса.

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