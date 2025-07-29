Microsoft ограничит функциональность Xbox для пользователей без паспорта

Корпорация Microsoft инициировала процедуру верификации возраста для владельцев консолей Xbox в Великобритании. Как сообщает издание The Verge, этот шаг направлен на соблюдение требований нового британского закона о безопасности в интернете.

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Для реализации инициативы IT-гигант сотрудничает с Yoti — известной платформой цифровой идентификации. Геймерам, которые не пройдут процедуру, грозят ограничения на использование социальных возможностей платформы. Так, голосовые и текстовые чаты, а также отправка приглашений в игры будут доступны только для общения с пользователями из списка друзей.

Для подтверждения личности в Великобритании предложены несколько способов, включая сканирование паспорта или водительского удостоверения, селфи-идентификацию, проверку по кредитной карте или номеру мобильного телефона.

В настоящее время верификация носит добровольный характер, однако с 2026 года она станет обязательной после вступления в силу новых положений закона. Microsoft рекомендует пройти однократную проверку заблаговременно, чтобы избежать будущих ограничений.

Хотя на данный момент система работает только в Соединенном Королевстве, в планах компании — внедрение аналогичных мер и в других регионах. При этом Microsoft уточняет, что конкретные страны и методы проверки будут анонсированы позже и могут отличаться в зависимости от местного законодательства.

Как отмечает The Verge, новая система от Yoti является более совершенной, чем те, что используются в Discord или Reddit.

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