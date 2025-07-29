Компьютеры на AM4 и AM5 при одинаковой цене сравнили по быстродействию

Ведущий YouTube-канала sirVikman протестировал в современных играх в 1080р сборки на AM4 или AM5.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессоры Ryzen 5600 и 7500F, матплату Asus Prime B550M-A/B650M-H/М.2+, оперативную память KingBank DDR4 32 ГБ (2х16 ГБ) 3600 МГц/Silicon Power Xpower Storm DDR5, видеокарту RTX 5060, SSD SiliconPower US75 на 1 ТБ, блок питания XPG Pylon на 750 Вт (но в целом для бюджетной сборки хватит и 550 Вт), корпус Formula Air Power G5 DUO, систему охлаждения PentaWave на 5 теплотрубок.

Среди игр были такие, как CS 2, Escape from Tarkov, Hunt Showdown, Dragons Dogma II, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Spider Man 2, STALKER 2, Oblivion Remastered, Monster Hunter Wilds, Kingdome Come Deliverance II. Запускались они с DLSS и без, с разгоном и в стоке.

© sirVikman

© sirVikman

В CS 2 шла в стоке со средним FPS на уровне 303 к/с (5600) и 325 к/с (7500F), в разгоне - с 319 и 357 к/с соответственно.

В среднем же без разгона сборка с 7500F была быстрее 5600 на 9%, с разгоном - на 11%. При включении DLSS разница увеличилась до 17% и 24% соответственно.

Вывод

Результаты тестирования ещё раз показали, что "железо" нужно собирать именно под конкретные игры, которые интересны именно вам. Если вы любите открытые миры на современных движках, то здесь нужно больше упора делать на процессор (и покупать 7500F), а если вы предпочитаете "коридорные" или киберспортивные проекты, то вам хватит и АМ4 (5600).