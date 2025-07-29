Вышел геймплейный трейлер игры "Земский собор" - спин-оффа "Смуты"

Российская студия Cyberia Nova ("Сайберия Нова") выпустила геймплейный трейлер грядущей игры "Земский собор".

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Проект, напомним, создается как самостоятельное сюжетное ответвление "Смуты" про казака Киршу.

Действия в ролике разворачиваются в зимней Москве. Протагонист пытается вернуть украденное оружие - для этого пытается оставаться незамеченным, отвлекает противников брошенными камнями, подкрадывается, оглушает врагов и использует метательные ножи.

В открытом бою главный герой стреляет, парирует удары саблей, уклоняется, контратакует и применяет в конце финишер.

Также на видео демонстрируется пример QTE (Quick Time Event - интерактивной сцены, в которой необходимо быстро выполнить определенные действия).

Вышеперечисленные аспекты авторы называют ключевыми особенностями геймплея.

Отдельно отмечается, что в трейлере отсутствует кровь - возрастной рейтинг "12+". В финальной версии ограничения сделают опционально отключаемыми.

Релиз игры "Земский собор" состоится 4 ноября 2025 года на VK Play, страницу уже можно добавить в вишлист.

Обладатели "Смуты" получат новинку к себе в коллекцию бесплатно, а владельцам предзаказа "Смуты" обещан уникальный внутриигровой предмет.