Игроки записались на бету Battlefield, а получили приглашение на тест новой Skate

Electronic Arts объявила о рекордной активности вокруг новой части Skate: на плейтест записалось свыше миллиона человек.

© Ferra.ru

Однако вскоре соцсети заполнили посты от недоумевающих пользователей — многие игроки уверяли, что вообще не регистрировались на тест игры про скейтеров. Вместо этого они ожидали бету новой Battlefield.

Как выяснилось, EA могла использовать данные с Battlefield Labs — портала для регистрации в тестах грядущего шутера.

© PlayGround.ru

Пользователи утверждают, что указывали интерес только к Battlefield, но были автоматически добавлены в список тестеров Skate. Некоторые иронично пишут: «Я ждал войну, а получил скейт».

Такая ситуация вызвала недовольство и подозрения в том, что EA решила продвинуть Skate за счет ожиданий фанатов другой франшизы. При этом точная дата релиза новой Skate по-прежнему неизвестна. Ожидается, что игра выйдет до конца 2025 года.