В Counter-Strike 2 вышел большой патч — он изменил все анимации и три карты

Чемпионат.com

Разработчики Counter-Strike 2 выпустили крупное обновление игры — апдейт добавил новые анимации и изменил карты Overpass, Train и Inferno.

В Counter-Strike 2 вышел большой патч
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Графическая система CS2 сейчас находится в процессе перехода на AnimGraph2, что потребовало обновления — с сегодняшнего дня изменены все анимации от первого лица (в том числе стрельба, смена оружия, перезарядка и так далее), а также анимации куриц.

Кроме того, создатели игры улучшили прогнозирование урона при стрельбе во время движения, а также убрали автоматическое продолжение перезарядки дробовика после прерывания. Помимо этого, были исправлены некоторые проблемы со звуками.

Изменения карты Overpass:

  • добавлено разбиваемое стекло на дверях около точки B;
  • изменены ограждения на «девятке»;
  • изменен угол наклона грузовика на A;
  • заблокирован вид с кузова грузовика на лестницу;
  • перемещена стена за мусорным контейнером около лестницы на А;
  • изменена текстура задней стенки мусорного контейнера;
  • удалён участок травы возле А;
  • сглажены верхушки сломанных стен возле локации B;
  • возвращены провода по всей карте.

Изменения карты Train:

  • добавлено новое укрытие на точке А у жёлтого поезда;
  • добавлено новое укрытие и изменена платформа на B около «зигзага»;
  • добавлено новое укрытие в верхних коридорах на B;
  • изменено укрытие на «зелени»;
  • убраны горизонтальные полосы на больших дверях на A;
  • поднята боковая платформа CT на B;
  • изменено освещение на B;
  • изменена обрезка по всей карте.

Изменения карты Inferno:

  • окна над гробами в церкви теперь окрыты;
  • проход в саду у церкви сужен у входной дверью и расширен у гробов;
  • изменена форма первого ящика на B;
  • восстановлены перила на балконе A;
  • убраны бордюры вдоль мида;
  • светильник в арке перенесён на потолок;
  • визуальные эффекты на «банане» скорректированы для улучшения видимости;
  • визуальные элементы скорректированы по всей карте.