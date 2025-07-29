В Counter-Strike 2 вышел большой патч — он изменил все анимации и три карты
Разработчики Counter-Strike 2 выпустили крупное обновление игры — апдейт добавил новые анимации и изменил карты Overpass, Train и Inferno.
Графическая система CS2 сейчас находится в процессе перехода на AnimGraph2, что потребовало обновления — с сегодняшнего дня изменены все анимации от первого лица (в том числе стрельба, смена оружия, перезарядка и так далее), а также анимации куриц.
Кроме того, создатели игры улучшили прогнозирование урона при стрельбе во время движения, а также убрали автоматическое продолжение перезарядки дробовика после прерывания. Помимо этого, были исправлены некоторые проблемы со звуками.
Изменения карты Overpass:
- добавлено разбиваемое стекло на дверях около точки B;
- изменены ограждения на «девятке»;
- изменен угол наклона грузовика на A;
- заблокирован вид с кузова грузовика на лестницу;
- перемещена стена за мусорным контейнером около лестницы на А;
- изменена текстура задней стенки мусорного контейнера;
- удалён участок травы возле А;
- сглажены верхушки сломанных стен возле локации B;
- возвращены провода по всей карте.
Изменения карты Train:
- добавлено новое укрытие на точке А у жёлтого поезда;
- добавлено новое укрытие и изменена платформа на B около «зигзага»;
- добавлено новое укрытие в верхних коридорах на B;
- изменено укрытие на «зелени»;
- убраны горизонтальные полосы на больших дверях на A;
- поднята боковая платформа CT на B;
- изменено освещение на B;
- изменена обрезка по всей карте.
Изменения карты Inferno:
- окна над гробами в церкви теперь окрыты;
- проход в саду у церкви сужен у входной дверью и расширен у гробов;
- изменена форма первого ящика на B;
- восстановлены перила на балконе A;
- убраны бордюры вдоль мида;
- светильник в арке перенесён на потолок;
- визуальные эффекты на «банане» скорректированы для улучшения видимости;
- визуальные элементы скорректированы по всей карте.