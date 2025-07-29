AOC представила игровой 2K-монитор с 260 Гц всего за $237

AOC выпустила в Китае новый изогнутый игровой монитор CQ27G3ZE по цене 1699 юаней (около $237).

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Устройство получило 27-дюймовую Fast VA-матрицу с разрешением 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления до 260 Гц и временем отклика 1 мс. Изогнутая поверхность 1000R обеспечивает эффект погружения, а технология Adaptive-Sync устраняет разрывы изображения.

Заявлен 99% охват sRGB и 92% DCI-P3, заводская калибровка обеспечивает точную цветопередачу (Delta E<2). Яркость — до 400 нит, есть поддержка HDR.

Монитор оснащён двумя HDMI 2.0, двумя DisplayPort и аудиовыходом 3,5 мм. Также есть функции защиты зрения: низкий уровень синего света и DC Dimming.

Подставка регулируется по высоте, наклону и повороту, поддерживается VESA-крепление. Внешне — чёрный корпус с красными акцентами и тонкими рамками. CQ27G3ZE позиционируется как доступное решение для киберспортсменов и любителей динамичных игр.