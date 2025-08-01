Что нужно знать перед тем, как переходить на Windows 11?

Переход на Windows 11 по-прежнему неохотно дается многим приверженцам Windows 10, но большую часть серьезных проблем ОС Microsoft уже исправила. Тем не менее, есть кое-какие нюансы, о которых стоит знать заранее, если вы собираетесь обновляться в ближайшем будущем. Портал howtogeek.com рассказал о них подробнее.

© Unsplash

Windows 11 обязательно требует учетную запись Microsoft

Официально Windows 11 необходимо устанавливать строго через учетную запись Microsoft. Не важно, если ваша уже установленная Windows 11 использует локальный аккаунт — система все равно потребует войти в учетку Microsoft или создать ее. Конечно, это требование можно обойти, но о нем стоит знать заранее, чтобы подготовиться.

Два меню параметров

Windows 11 продолжила политику Microsoft в направлении отказа от старой «Панели управления». На Windows 10 в меню настроек было спрятано не очень много важных мелочей, но на 11 его нельзя игнорировать. При этом некоторые вещи по-прежнему доступны только в «Панели управления», и пользоваться вам предстоит обеими.

Лучше сразу починить контекстное меню

Windows 11 внесла ряд изменений в пользовательский интерфейс, и перемены в контекстном меню, открывающемся правой клавишей мыши — одни из самых непопулярных. Оно стало короче, оно не показывает все опции, которые были в нем раньше, шорткаты для копирования, вставки и вырезания теперь квадратные — и в верхней части списка. Конечно, старое меню можно открыть, зажав Shift + правую клавишу мыши, но зачем, если лучше поменять пару значений в реестре и вернуть старую раскладку перманентно?

В меню «Пуск» есть реклама

Еще одно противоречивое новшество. Если раньше в меню «Пуск» отображался список всех приложений, установленных на ПК, то в Windows 11 его заменили на панель иконок. Которая, к тому же, показывает скрытую рекламу в секции рекомендаций. Без использования сторонних программ изменить это никак нельзя.

У Windows 11 строгие системные требования

На системные требования Windows 11 часто жалуются, и не зря — они необоснованно высокие. Если вы собираетесь обновляться через встроенную утилиту Windows, то беспокоиться не о чем, потому что инструмент сразу скажет, что система не отвечает требованиям, и прервет процесс. Но если вы устанавливаете Windows 11 через образ и загрузочный диск, то может получиться так, что вы потратите время зря.

Windows 11 удобнее и выглядит лучше 10

Но не все новости плохие. Если не считать визуальных изменений в «Пуске» и контекстного меню, интерфейс Windows 11 — шаг вперед по сравнению с 10 практически по всем пунктам. «Параметры» почти полностью переработаны, «Проводник» получил много функций прямиком из веб-браузеров. Windows 11 ощущается как логичное развитие идей Windows 7, в хорошем смысле.