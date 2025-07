Культовых «Героев 3» записали на 5D-кристалл

Создатели цифрового сервиса Good Old Games (GOG) объявили о записи «Героев 3» на 5D-кристалл. Культовую пошаговую стратегию записали на самый прочный носитель информации, который доступен человечеству.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале GOG Classics Vault. Права на видео принадлежат GOG.

Считается, что кварцевый диск способен пережить самые экстремальные условия: от температуры до тысячи градусов по Цельсию до мощного радиоактивного излучения и очень сильного атмосферного давления. Ранее учёные вносили на подобные кристаллы самые важные произведения человечества в искусстве — книги, музыку и фильмы.

Перенос «Героев 3» в 5D-кристалл стал частью программы GOG Preservation Program, согласно которой платформа обязывается поддерживать ту или иную игру на современных операционных системах спустя много лет после релиза. Оригинальная Heroes of Might and Magic 3 вышла в 1999 году и спустя 26 лет пользуется популярностью у многих игроков по всему миру.