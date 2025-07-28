«Ростелеком» запустил витрину с играми и возможностью пополнения Steam

«Ростелеком» представил новую цифровую площадку - игровую витрину, на которой собраны более трех тысяч игр для приставок и ПК на Mac OS и Windows. Платформа позволяет приобретать как новые игровые релизы, так и игровую валюту, а также пополнять баланс в Steam.

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Ассортимент площадки будет расширяться: в ближайшее время ожидается появление новинок года, включая продолжение Kingdom Come: Deliverance, Elden Ring Nightreign, Stellar Blade и ряд других громких релизов.

Доступ к платформе открыт всем, независимо от используемого интернет-провайдера. При этом для клиентов, подключивших специальный игровой тариф «Ростелекома», предусмотрены дополнительные привилегии. Кроме того, пользователям предлагаются различные подписки, включающие бонусные возможности — в том числе участие в киберспортивных турнирах и внутриигровые привилегии в проектах вроде «Аллоды Онлайн», «Калибр» и Warface.

Разработка платформы велась внутри компании: как программная основа, так и визуальное оформление созданы силами специалистов «Ростелекома», без привлечения сторонних подрядчиков.