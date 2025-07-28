Боб Оденкерк рассказал, как главный герой «Никто» расправился бы с Марио

В интервью IGN актёр Боб Оденкёрк в шуточной форме рассказал, каким бы способом его герой франшизы «Никто» Хатч Мэнселл расправился с Марио из игр Nintendo.

© Чемпионат.com

Более того, звезда «Лучше звоните Солу» рассказал, почему его герой расправился бы именно с усатым водопроводчиком.

Если бы Хатч столкнулся с Марио, он бы оторвал ему усы, засунул их ему в глотку. Это было бы кровавое месиво. Знаете, почему Марио? Всё дело в его улыбке, она слишком невинная.

Оденкёрк также отметил, что ни за что не стал бы связываться с Кевином Маккаллистером из «Один дома», потому что он, как уже все поняли, действительно опасный противник.