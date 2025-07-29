HP представила Z2 Mini G1a: компактный рабочий монстр на Ryzen AI Max+

HP представила новый мини-ПК Z2 Mini G1a — мощную рабочую станцию в ультракомпактном форм-факторе.

Устройство уже появилось в продаже на китайской площадке JD.com и будет доступно с 30 июля.

В топовой конфигурации новинка получила новейший процессор AMD Ryzen AI Max+ PRO 395, графику Radeon 8060S, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и твердотельный накопитель PCIe на 2 ТБ. Стоимость — 21 999 юаней (около $3000).

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Габариты корпуса составляют всего 8,55 × 16,8 × 20 см, а в его компактном шасси размещён блок питания на 300 Вт и передняя панель с 3D-сеткой для улучшенного охлаждения. Модель поддерживает кастомизацию конфигурации под задачи заказчика.

Набор портов включает два Thunderbolt 4, два Mini DisplayPort 2.1, 2.5G Ethernet, несколько USB-A (включая два на 10 Гбит/с), USB-C, аудиоразъём и дополнительный Flex IO.