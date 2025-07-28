Китайский ответ AMD EPYC: компания Zhaoxin показала процессор с 96 ядрами

Китайская компания Zhaoxin представила новое поколение серверных процессоров KH-5000, которые станут флагманом среди локальных решений.

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На выставке Shanghai World Expo 2025 производитель раскрыл ключевые характеристики чипов: до 96 ядер, архитектура с использованием чиплетов, поддержка памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0.

Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с текущей серией KH-4000, где максимум — 32 ядра, DDR4 и PCIe 4.0.

Процессоры KH-5000 смогут работать в двух- и четырёхсокетных конфигурациях благодаря новому интерфейсу ZPI 5.0. В результате, в одной системе можно объединить до 384 ядер.

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Также заявлен рост IPC до 30% по сравнению с предыдущими моделями. В топовой версии чип получит 384 МБ кэша, базовую частоту 2,0 ГГц и буст до 3,0 ГГц.

KH-5000 предлагает 12-канальную DDR5-память с ECC, 128 линий PCIe 5.0, поддержку CXL и дополнительные линии PCIe 4.0/SATA/USB.

Судя по внешнему виду, процессоры напоминают серверные решения AMD EPYC, включая компоновку и теплораспределитель.