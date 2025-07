Новую RTX 5050 сравнили по производительности с Radeon RX 9060 XT 8 ГБ

На YouTube-канале PC Support & Gaming Test продемонстрировали, как в Full HD ведут себя RX 9060 XT и RTX 5050.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал видеокарты ASUS Dual RX 9060 XT 8GB GDDR6 и Zotac Gaming GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 Twin Edge OC, процессор Intel Core i5 12400F, оперативную память ADATA XPG Lancer RGB 32GB (2 × 16GB) DDR5 6000 MHz, SSD Crucial P3 Plus 4TB (2 X 2TB) PCIe 4.0, матплату MSI B760M Bomber WiFi, систему охлаждения Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 ARGB, блок питания Cooler Master MWE 650 V3 Bronze 650W.

Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с графикой Extreme. Средняя производительность в этой игре составляла 105 к/с (9060 XT) и 63 к/с (RTX 5050).

Black Myth: Wukong шла с пресетом High, RT Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 79 к/с (9060 ХТ) и 58 к/с (5050).

В игре Assassin's Creed Shadows на настройках графики High удалось в среднем получить 67 к/с (9060 ХТ) и 45 к/с (5050).

The Last of Us Part 2 Remastered запускалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней находился в районе 76 к/с (9060 ХТ) и 58 к/с (5050).

Silent Hill 2 Remake шла с графикой High, RT Off. В среднем частота кадров здесь составляла 55 к/с (9060 ХТ) и 51 к/с (5050).

Red Dead Redemption 2 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 80 к/с (9060 ХТ) и 53 к/с (5050).

© PC Support & Gaming Test

Игра God of War Ragnarök шла с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 122 к/с (9060 ХТ) и 82 к/с (5050).

Ghost of Tsushima тестировалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре составлял 92 к/с (9060 ХТ) и 53 к/с (5050).

Forza Horizon 5 запускалась с графикой Extreme, RT High. Средняя производительность в ней была на уровне 137 к/с (9060 ХТ) и 99 к/с (5050).

В игре Doom: The Dark Ages с высоким пресетом удалось в среднем получить 74 к/с (9060 ХТ) и 50 к/с (5050).

Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Ultra, RT Off. 9060 XT выдала в игре 96 к/с (9060 ХТ) и 73 к/с (5050).

Clair Obscur: Expedition 33 тестировалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 54 к/с (9060 ХТ) и 36 к/с (5050).

Вывод

RX 9060 XT 8 ГБ показала себя быстрее RTX 5050 на 43% (по среднему FPS: 86 к/с против 60 к/с соответственно).