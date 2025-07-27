Представлен геймерский 27-дюймовый монитор HKC дешевле 9000 рублей

Компания HKC представила новый игровой монитор G27H2Max, который уже доступен для предзаказа в Китае. Новинка выделяется на рынке сочетанием флагманских характеристик и агрессивной цены. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Монитор оснащен 27-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Заявленная частота обновления достигает 220 Гц в режиме разгона, а время отклика (GtG) составляет всего 1 мс. Статическая контрастность — 1000 к 1.

Устройство поддерживает 8-битную глубину цвета, яркость 350 нит в режиме SDR и пиковую яркость 400 нит, что подтверждено сертификацией VESA DisplayHDR 400. Производитель заявляет о профессиональной заводской калибровке и широком цветовом охвате: 95% пространства DCI-P3 и 125% sRGB, что делает монитор подходящим не только для игр, но и для работы с графикой.

Дизайн G27H2Max выполнен в минималистичном стиле с ультратонкими рамками и компактной шестиугольной подставкой. Стоит отметить, что штатная подставка не предусматривает регулировку по высоте или наклону, однако монитор совместим со стандартным креплением VESA 75 на 75 мм.

Для геймеров предусмотрена поддержка технологии Adaptive Sync для предотвращения разрывов кадра, а также игровые функции, такие как настраиваемый прицел, таймер и предустановленные режимы для разных жанров. Набор портов включает два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъем. Встроенные динамики и USB-хаб в данной модели отсутствуют.

В Китае новинка оценена в 800 юаней (примерно 8,9 тыс. руб. или $112 по курсу на 27 июня 2025 года, – «Газета.Ru»).