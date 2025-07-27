Эксперт назвал 4 видеокарты, которые стоят своих денег в 2025 году

Рынок видеокарт сейчас далёк от идеала — цены завышены, выбор сложен. Но если вам всё же нужна новая видеокарта, DigitalTrends назвали четыре модели, которые реально стоят своих денег.

© Ferra.ru

Intel Arc B580 — отличная бюджетная карта с 12 ГБ видеопамяти. Она обгоняет RTX 4060 и RX 7600 XT в играх на Full HD, а благодаря широкой шине справляется и с 1440p. Но не ждите чудес в тяжёлых играх на максималках. Цена — около $269.

© Intel Arc B580

Nvidia RTX 5060 — доступная карта с хорошей производительностью. Хоть и с 8 ГБ памяти, чего может не хватать в ближайшем будущем, она всё ещё быстрее RTX 4060 на 10−20% и подойдёт тем, кто не гонится за максимальными настройками.

© NVIDIA GeForce RTX 5060 Gigabyte

AMD RX 9060 XT (16 ГБ) — хороший выбор по соотношению цена/качество. С ней комфортно играть в 1080p и 1440p, она обходит RTX 4060 Ti и даже может соревноваться с RTX 5060 Ti. Цена — около $380.

© SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9060 XT

NVIDIA RTX 5070 Ti — мощная карта для игр в 1440p и 4K. Имеет 16 ГБ памяти и хорошую производительность, но дорогая — около $750. Подходит только тем, кто хочет «околотоповый» вариант.