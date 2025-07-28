Wuchang Fallen Feathers «идет» на консолях в очень низком разрешении

Одна из наиболее обсуждаемых новинок последнего времени в жанре souls-like — игра Wuchang: Fallen Feathers — демонстрирует нестабильную производительность на актуальных игровых консолях. Согласно результатам первых тестов, ни одна из систем текущего поколения не способна обеспечить стабильный запуск проекта в нативном разрешении Full HD, сообщает Rozetked.

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На PlayStation 5 и Xbox Series X стартовое разрешение колеблется в диапазоне от 600p до 900p, при этом достигается пиковое разрешение до 1800p исключительно за счет технологий апскейлинга. Тем не менее, в режиме производительности пользователи могут рассчитывать на высокую частоту кадров — от 60 до 95 fps в зависимости от графического режима. Флагманская PlayStation 5 Pro демонстрирует незначительное улучшение: в режиме качества игра работает в 900p (апскейл до 1800p) при средней частоте 80 кадров в секунду.

Худший результат зафиксирован на Xbox Series S. Даже на минимальных настройках стартовое разрешение не превышает 504p, а в режиме качества оно и вовсе падает до 300p с апскейлом до 900p. Частота кадров при этом ограничена 40 fps. В режиме производительности возможен прирост до 90 fps, однако это достигается значительным снижением качества освещения и графики в целом.

Wuchang: Fallen Feathers вышла 24 июля.

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