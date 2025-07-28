Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о своем желании посетить Тыву

Основатель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл в интервью YouTube-каналу Zalkars прокомментировал свое взаимодействие с игровым сообществом в СНГ, дал совет русскоязычной аудитории, а также рассказал о своем желании посетить Россию.

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По словам Ньюэлла, он еще не был в России, однако рассматривает возможность поездки, особенно в республику Тыва.

Он также подчеркнул, что поддерживает контакт с рядом игроков в Counter-Strike и Dota 2 из СНГ, и общение с ними приносит ему удовольствие.

«Наверное, совет, который я мог бы дать людям из СНГ, не будет отличаться от совета людям из любого другого места: придумайте, как бы вы могли создать что-то ценное для других. Пусть вокруг вас будут хорошие люди. Работайте усердно», – заявил Ньюэлл.

Основанная в 1996 году компания Valve известна разработкой и поддержкой крупнейших многопользовательских онлайн-игр, включая Dota 2 и Counter-Strike, а также цифровой платформы Steam, популярной среди игроков по всему миру, в том числе и в России. Русский язык занимает третье место в топе самых используемых пользователями площадки.

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