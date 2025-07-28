Steam получил редизайн меню, которое стало проще и удобнее

Компания Valve представила обновление интерфейса Steam, которое уже доступно в тестовой версии сервиса.

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Разработчики улучшили доступ к основным разделам, объединив левую панель и верхнюю строку меню, благодаря чему интерфейс стал более лаконичным и удобным. Панель навигации и поисковая строка теперь доступны на большем числе страниц, а меню скрывается при прокрутке вниз и снова появляется при прокрутке вверх.

Обновленная панель поиска получила новые возможности: пользователи могут видеть популярные запросы, быстро возвращаться к ранее посещенным страницам, а также вести поиск не только по названию игр, но и по меткам или издателям. Также упростился доступ к расширенному поиску — добавлена отдельная ссылка с дополнительными фильтрами.

Кроме того, в интерфейсе появилась вкладка «Просмотр», которая позволяет отфильтровать игры по актуальным критериям. Это улучшает процесс поиска и помогает пользователям сосредоточиться на популярных или недавно выпущенных проектах.

Новый раздел с рекомендациями объединяет персонализированные подборки, основанные на игровом времени, покупках и рекомендациях от друзей. Это позволяет быстро находить релевантные тайтлы.

Вкладка «Категории» теперь предлагает подборки игр, основанные на индивидуальных предпочтениях пользователей, включая жанры и метки, соответствующие любимым играм. Это значительно упрощает поиск схожих игр.

Чтобы установить бета-версию Steam, нужно в приложении выбрать раздел «Интерфейс» — «Участие в бета-тестировании клиента Steam» и выбрать опцию Steam Beta Update.

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