Ноутбук Lenovo LOQ на RTX 5050 протестировали и разобрали

В одном из выпусков на YouTube-канале Toasty Bros рассказали, стоит ли покупать для игр Lenovo LOQ с RTX 5050.

© Ferra.ru

Lenovo LOQ стоил чуть больше 1000 долларов. Это действительно большая сумма для видеокарты RTX 5050. Объём оперативной памяти у ноутбука составлял 12 ГБ (DDR5), постоянной - 512 ГБ, разрешение дисплея - 1080р, частота обновления - 144 Гц. Но как он ведёт себя в играх?

Fortnite запускалась в режиме максимальной производительности. Частота кадров была в ней выше 100 к/с, иногда она даже доходила до 200+.

© Toasty Bros

© Toasty Bros

Call of Duty Warzone шла с пресетом Balanced и в 1080р. При таких настройках удалось в этой игре получить 75-100 к/с. После активации DLSS Balanced производительность снизилась до примерно 80 к/с в среднем, а после включения FSR 3 частота кадров удвоилась.

В CS 2 в 1080р с низким пресетом средняя частота кадров составляла около 297 к/с, в Rainbow Six Siege на средних настройках графики - 220 к/с, в Clair Obscur: Expedition 33 со средним пресетом и DLSS на "качестве" - более 60 к/с, в Doom: The Dark Ages на средних настройках с DLSS Balanced - более 70 FPS.

В 3D Mark ноутбук набрал 9894 балла.

Вывод

На Lenovo LOQ можно запустить практически любую игру в 1080р. Однако стоит он слишком дорого для того, что предлагает.