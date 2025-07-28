Elden Ring Nightreign получит режим на двоих игроков уже 30 июля
Студия FromSoftware объявила дату выхода режима на двоих игроков для Elden Ring Nightreign. Релиз обновления состоится уже 30 июля.
Теперь в игре появится возможность проходить кооперативный спин-офф Elden Ring вдвоём. Об этом игроки просили разработчиков после выхода проекта, приписывая отсутствие такой функции к недостаткам экшена. Вместе с новым режимом для игры выйдет патч 1.02 с улучшением интерфейса. Кроме того, 31 июля начнётся новая ротация усиленных боссов.
Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой кооперативную игру с элементами роглайка. Геймерам нужно сражаться с врагами в Междуземье и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации. Nightreign высоко оценили в Steam — игра получила более 91 тыс. положительных отзывов.