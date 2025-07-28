Elden Ring Nightreign получит режим на двоих игроков уже 30 июля

Студия FromSoftware объявила дату выхода режима на двоих игроков для Elden Ring Nightreign. Релиз обновления состоится уже 30 июля.

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Теперь в игре появится возможность проходить кооперативный спин-офф Elden Ring вдвоём. Об этом игроки просили разработчиков после выхода проекта, приписывая отсутствие такой функции к недостаткам экшена. Вместе с новым режимом для игры выйдет патч 1.02 с улучшением интерфейса. Кроме того, 31 июля начнётся новая ротация усиленных боссов.

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой кооперативную игру с элементами роглайка. Геймерам нужно сражаться с врагами в Междуземье и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации. Nightreign высоко оценили в Steam — игра получила более 91 тыс. положительных отзывов.