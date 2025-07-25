Аркадной гоночной серии Asphalt исполнилось 20 лет
Компания Gameloft напомнила, что ее флагманской франшизе Asphalt исполнилось 20 лет.
К годовщине разработчики выпустили ретроспективный трейлер.
Видео показывает путь аркадной гоночной серии - с мобильников на Java до современного кросс-платформинга, представленного актуальными консолями, ПК и смартфонами с планшетами.
Последняя на данный момент часть называется Asphalt Legends Unite.
Она вышла в прошлом году - с нашим обзором можно ознакомиться здесь.