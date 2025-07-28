В Steam нашли зараженную вирусом игру

Злоумышленники заразили игру в Steam опасным вирусом. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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По словам журналистов, факт заражения игры Chemia от разработчика Aether Forge Studios стал известен несколько дней назад. Выяснилось, что после установки игры на компьютере запускаются вредоносные программы HijackLoader и Fickle Stealer. Последняя ворует файлы cookie, данные криптовалютных кошельков и прочую информацию.

Рассказавшие о проблеме специалисты Prodaft заметили, что геймеры не подозревают, что из Steam можно загрузить вирус. По их словам, игроки доверяют авторитетной платформе. Также вредоносное программное обеспечение (ПО) работает в фоновом режиме и не нагружает компьютер.

BleepingComputer обратилось к разработчикам Chemia и в Valve, которая управляет Steam, с просьбой прокомментировать ситуацию. Но журналисты не получили оперативного ответа. В настоящий момент Chemia все еще доступна для скачивания.

В материале говорится, что Chemia стала третьей в году игрой, зараженной в Steam. Ранее вредоносное ПО находили в Sniper: Phantom's Resolution и PirateFi.

Ранее в Steam выяснили, что около 60 процентов геймеров предпочли Windows 11 устаревшей Windows 10. В мае доля Windows 11 и 10 составляла 58 и 37 процентов соответственно.