Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2025

Конец июля — время активно расчищать бэклог игр, купленных на летних распродажах. А на случай, если вам все-таких хочется чего-то новенького, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Legion TD 2: tower-defense стратегию для настоящих поклонников жанра. Проект отличается поддержкой матчей 2 на 2 и 4 на 4, обширной сюжетной кампанией, понятными механиками и большим разнообразием юнитов. 8 играбельных фракций-легионов позволят каждому игроку создать ростер защитников на собственный вкус. Legion TD 2 можно бесплатно забрать до 31 июля.

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Rezarus — танковый арена-шутер от первого лица, где от 3 до 10 игроков могут сойтись в битвах во множестве разных режимов, от классического deathmatch до захвата флага и лазертага. Управлять танками в игре нужно исключительно на клавиатуре, без использования мыши, что делает нерасторопный тактический геймплей более напряженным. Rezarus только вышла в ранний доступ, и пробудем в нем, по прогнозу соло-разработчика, минимум год.

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INSERT GAME HERE — короткое комедийное приключение на 40 минут, которое понравится ценителям пародий и мета-юмора. Как говорит один из пользовательских отзывов, это «игра в Steam, которая не стесняется того факта, что она в Steam».

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Маленькая уютная игра о мальчике и его собаке, анимированная целиком из бумаги. DOGWALK — проект Blender Studio, разработчиков редактора видео Blender, и он призван, в первую очередь, продемонстрировать возможности программы. Тем, кто любит крохотные, но очень милые приключенческие игры, не стоит проходить мимо.