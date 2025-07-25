В октябре выйдет ремастер Plants vs Zombies

Electronic Arts готовит к выпуску обновленную версию классической игры Plants vs. Zombies 2009 года, которая получит название Plants vs. Zombies: Replanted. Об этом заявил авторитетный инсайдер billbil-kun.

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Слухи о переиздании начали циркулировать еще в марте, после того как в базе бразильского регулятора появились возрастные рейтинги для версий Plants vs. Zombies: Replanted для ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, а также iOS и Android.

По словам инсайдера, выход Plants vs. Zombies: Replanted запланирован на 23 октября 2025 года — через две недели после релиза другой игры EA, Battlefield 6. Анонс обновленной версии ожидается до конца лета.

Игру собираются продавать за €20 (около 1,8 тыс. руб.). Детали геймплейных или визуальных изменений пока не раскрываются.

Стоит отметить, что осенью 2024 года EA объявила о масштабной переработке Plants vs. Zombies 3, работа над которой продолжается и по сей день. По всей видимости, компания делает ставку на возвращение франшизы в активную фазу развития.

Ранее вышел трейлер шутера Battlefield 6 про войну НАТО.