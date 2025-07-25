Над сценарием сериала по God of War активно работают

Шоураннер сериала по мотивам God of War Рональд Д. Мур рассказал о прогрессе в работе над проектом для Amazon, который получит два сезона. По его словам, сценарий находится в активной разработке, а сама история обещает быть «насыщенной, глубокой и захватывающей».

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Мур впервые работает с видеоигровой адаптацией, но с энтузиазмом погружается в мифологию вселенной — при том, что сам не является геймером. Он отметил, что сотрудничает с креативным директором оригинальной серии игр Кори Барлогом, который помогает сохранить точность деталей и дух оригинала.